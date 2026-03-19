В подмосковном поселке Загорянский на треть завершили капремонт школы

На улице Свердлова в поселке Загорянский городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней школы № 21, строительная готовность объекта достигла 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к началу нового учебного года. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, завершают демонтажные работы.

Здание построили в 1963 году, его площадь составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем обновят и утеплят кровлю, проведут наружную облицовку фасадов, заменят внутреннюю отделку помещений, обустроят новые входные группы, заменят инженерные системы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.