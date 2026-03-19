В подмосковном Протвино проведут капремонт второго лицея

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, в них задействованы 50 человек и одна единица техники. Они ведут отделочные и общестроительные работы, завершают ремонт кровли, выполняют электромонтажные работы и монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 6,7 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и отделочные работы, обновят входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.