В подмосковном Пушкино появится новая детская поликлинику

В городе Пушкино на проезде Розанова продолжается строительство детской поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, строительная готовность объекта достигла 20%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте ведется монтаж опалубки стен подземной части и колонн, армирование плиты перекрытия», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В здании будет пять этажей, его площадь составит 9,4 тыс. кв. м. В нем разместят клинико-диагностическую лабораторию, педиатрическое и инфекционные отделения, кабинеты функциональной диагностики, отделения специализированного приема, неотложной помощи, хирургическое и стоматологические отделения и не только.

На прилегающей территории появятся парковка, детская площадка и места для отдыха. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.