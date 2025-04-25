В подмосковном Раменском ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Раменское» и УФСБ России по Москве и области ликвидировали нарколабораторию, которую организовал 32-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что мужчину задержали. По ее словам, он организовал производство запрещенных веществ в частном доме, расположенном в деревне Толмачево. Сам задержанный уточнил, что нашел работу по изготовлению наркотиков в одном из мессенджеров.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5. ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее в Раменском полиция мужчину задержала за попытку сбыта крупной партии наркотиков.