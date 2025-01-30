В подмосковном Раменском началось строительство нового детского сада

На Донинском шоссе в Раменском округе началось строительство детского сада, рассчитанного на 225 мест, работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что площадь учреждения составит более 3,3 тыс. кв. м, его разместят в жилом комплексе «Молодежный». Там обустроят 10 групповых, а также помещения для развития и обучения детей. Среди них — залы для занятий музыкой и физкультурой, кружковая и кабинет логопеда. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.