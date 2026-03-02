В подмосковном селе Липицы проведут капремонт школы

На пл. 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт здания «Липицкой школы», его планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 35 человек. Они ведут демонтажные работы, общестроительные и отделочные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 3,2 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.