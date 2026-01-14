В подмосковном Сергиевом Посаде организуют «Гонку памяти Коростелевых»

В Сергиевом Посаде 7 февраля организуют традиционные лыжные соревнования «Гонка памяти Коростелевых», в которых примут участие 450 любителей лыж разных возрастов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Гонка посвящена семье тренеров, которая внесла большой вклад в развитие лыжного спорта в округе, ее проведут уже в 14-й раз. Участникам будут предложены дистанции от 500 м до 10 км. Зарегистрироваться для участия можно будет по ссылке за две недели до старта гонки.

В ведомстве уточнили, что мероприятие станет частью федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+