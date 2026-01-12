В подмосковном Серпухове обновят Липицкую школу

В здании «Липицкой школы» на пл. 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт, подрядчик ведет отделочные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Площадь школы составляет более 3,2 тыс. кв. м. В ней отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы и не только.

