В подмосковном Серпухове оптимизировали работу трех светофоров

Так, они увеличили время выезда с Окского на Борисовское шоссе, а также скорректировали режим работы светофора и уменьшили время выезда из деревни Бутурлино на Бутурлинском шоссе. Кроме того, специалисты увеличили время проезда по прямому участку на Данковском шоссе в деревне Борисово. В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют повысить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов на 10–15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.