В подмосковном Серпухове оптимизировали работу трех светофоров
Минтранс: работу трех светофоров оптимизировали в Серпухове
Фото: [Минтранс Московской области]
Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения за неделю оптимизировали работу трех светофоров, расположенных на шоссе в Серпухове. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, они увеличили время выезда с Окского на Борисовское шоссе, а также скорректировали режим работы светофора и уменьшили время выезда из деревни Бутурлино на Бутурлинском шоссе. Кроме того, специалисты увеличили время проезда по прямому участку на Данковском шоссе в деревне Борисово. В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют повысить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов на 10–15%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.