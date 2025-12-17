В подмосковном Софьино появится новый индустриальный парк

Специалисты Центра содействия строительству Московской области помогли получить разрешительную документацию по проекту, кластер площадью 4,5 га появится к концу 2029 года. В общей сложности на территории возведут четыре корпуса общей площадью 25 тыс. кв. м, на прилегающей территории предусмотрят парковку для большегрузных автомобилей. В реализацию проекта вложат до 1,5 млрд рублей, это позволит создать порядка 200 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.