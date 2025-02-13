В подмосковном Ступино появится новая подстанция скорой помощи

В поселке Михнево городского округа Ступино продолжается строительство подстанции скорой помощи, рассчитанной на пять бригад в смену, подрядчик ООО «Крост-Д» приступил к обустройству фундаментной плиты. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет средств бюджета, в них задействованы 10 человек.

В здании будет два этажа, в нем обустроят диспетчерскую, комнаты отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров и помещения амбулаторного приема. Завершить строительство планируют в 2025 году.

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