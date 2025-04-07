В подмосковном Ступино реализуют проект комфорт-класса «МКР. Центральный»

В Подмосковье реализуют проект комфорт-класса «МКР. Центральный», ООО СЗ «Тройка Плюс» возводит жилой комплекс в Ступино. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки превысит 8,5 тыс. кв. м, в ней разместят квартиры различной планировки, включая помещения евроформата с объединенными кухнями-гостиными. В подъездах разместят мягкую мебель, выделят залы под хранение колясок и спортивного инвентаря. Возле дома появятся велопарковки и паркинг для автомобилей, пространства для отдыха, детская площадка и спортивный кластер с тренажерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.