В подмосковном Ступино снесли аварийное здание бывшей конторы

В Ступино на улице Тепличная снесли аварийное здание бывшей конторы, работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание построили в 1973 году, до этого оно принадлежало сельскохозяйственному предприятию «МУП СХ „Белопесоцкое“. Его площадь составляла чуть более 140 кв. м. Со временем одноэтажное деревянное строение стало непригодным для использования, поэтому было заброшено.

В связи с этим его признали аварийным, администрация округа провела работы по демонтажу в апреле 2025 года. Территорию уже освободили от застройки и строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.