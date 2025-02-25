В подмосковном центре крови установили новую морозильную камеру для хранения донорской плазмы

В Московском областном центре крови ввели в эксплуатацию новую морозильную низкотемпературную камеру, в которой будут хранить донорскую плазму. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Объем камеры составляет 10 тыс. литров, она разделена на две независимые морозилки с системой автоматического управления температурным режимом и резервным источником питания.

«Донорская плазма необходима для оказания медицинской помощи пациентам с кровопотерей. Также она применяется при производстве лекарственных препаратов. Благодаря введению в работу морозильной низкотемпературной камеры Московский областной центр крови сможет формировать и поддерживать необходимый запас компонентов крови длительного хранения», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку оборудования направили 93 млн рублей. Напомним, что ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови региона можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.