В подмосковном Центре культура и досуге «Импульс» продолжается капремонт

В Домодедово продолжается капитальный ремонт большого зала и сцены Центра культуры и досуга «Импульс», расположенного по адресу Каширское шоссе, д. 100а, работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 15 рабочих. Подрядчик завершает демонтажные работы. Ведет устройство каркаса стен балкона, отделочные работы — штукатурку и шпаклевку стен, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Стройготовность составляет более 10%. Рабочим предстоит обновить зрительный зал и главную сцену центра, установить кресла, обновить технологическое оборудование, заменить инженерные сети и не только.

В состав «Импульса» входят 19 учреждений клубного типа, осуществляющие культурно-досуговую и социально-культурную деятельность, его площадь составляет 751,5 кв. м. Завершить ремонт планируется весной 2025 года.

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