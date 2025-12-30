В подмосковном Центре Рошаля помощь получили почти 400 тыс. детей

С момента открытия Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля 21 августа 2024 года медицинскую помощь там получили свыше 350 тыс. пациентов, красногорское учреждение стало флагманом детской медицины Московской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

С начала 2025 года помощь получили более 273 тыс. детей. Это пациенты из Подмосковья, а также других регионов России — более 6 тыс. детей приехали из других регионов, свыше 13 тыс. — из Москвы.

«За время работы Центра в стационаре пролечилось более 33 тыс. пациентов, травмпункт принял свыше 25 тыс. детей. Врачи провели более 24 тыс. оперативных вмешательств и свыше 20 тыс. телемедицинских консультаций», — сказала директор учреждения Татьяна Шаповаленко.

В центре работают лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. В нем можно получить помощь по 28 профилям, в том числе урологическому, хирургическому, травматологическому, кардиологическому и другим.

