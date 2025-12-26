В подмосковном Центре Рошаля врачи удалили сложную опухоль мозга у мальчика

«Опухоль располагалась в крайне труднодоступной и опасной зоне. Она росла из мозжечка и прилегала к стволу мозга. Мы выполнили пациенту операцию по удалению опухоли через минимальный доступ, сохранив все критически важные структуры», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.