В подмосковном Центре Рошаля врачи удалили сложную опухоль мозга у мальчика

Врачи подмосковного Центра Рошаля удалили сложную опухоль мозга у мальчика
Фото: [ДКЦ им. Л. М. Рошаля]
В Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 12-летний мальчик, который жаловался на головокружение и головную боль, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи выявили сложную опухоль до 5 см, растущую из области, прилегающей к стволу мозга. Он отвечает за жизненно важные функции, в том числе за дыхание и сердцебиение.
«Опухоль располагалась в крайне труднодоступной и опасной зоне. Она росла из мозжечка и прилегала к стволу мозга. Мы выполнили пациенту операцию по удалению опухоли через минимальный доступ, сохранив все критически важные структуры», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Состояние ребенка улучшилось, его уже выписали.
