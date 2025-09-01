В подмосковном Волоколамске открыли обновленную поликлинику

В Волоколамске после ремонта открылась взрослая поликлиника, рассчитанная на 650 посещений в смену, медицинскую помощь в ней получают почти 18,9 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для жителей Волоколамска медицинская помощь стала более комфортной. В поликлинике создана доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы комфортные зоны ожидания, установлена понятная навигация и удобная мебель», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на ремонт выделили бюджет в размере около 83 млн рублей. Пациенты смогут записаться на прием к терапевтам и узкопрофильным специалистам. Среди них — офтальмолог, эндокринолог, невролог, кардиолог и другие.

Заведующий поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков добавил, что в учреждении есть кабинеты неотложной помощи, вакцинопрофилактики, медицинской профилактики, рентгенологической, ультразвуковой и функциональной диагностики. Кроме того, открыты женская консультация и дневной стационар.

