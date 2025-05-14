В подмосковном Волоколамске провели снос аварийного жилого дома

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В Волоколамске снесли аварийное здание жилого дома № 2, расположенного на улице 50 лет Октября вблизи железнодорожной станции «Волоколамск», работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного, аварийного и самовольного строительства. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь одноэтажной деревянной постройки составляла 345 кв. м, ее признали аварийным, после чего в рамках областной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были проведены мероприятия по расселению жильцов семи квартир.

В апреле 2025 года администрация округа демонтировала дом. Участок уже освободили от застройки и строительного мусора, решение о дальнейшем использовании освободившейся территории пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.