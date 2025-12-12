В подмосковном Воскресенске проведут капремонт лицея

На улице 60 лет Октября, зд. 18, города Белоозерский городского округа Воскресенск проходит капитальный ремонт лицея № 23, подрядчик приступил к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», они будут завершены к 1 сентября 2026 года. В них задействованы более 50 человек и две единицы техники.

Площадь здания составляет более 8,3 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние работы, обустройство входных групп, замену системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.