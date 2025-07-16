В подмосковном Воскресенске снесли аварийный жилой дом

В селе Ашитково городского округа Воскресенск на улице Юбилейной снесли аварийный жилой дом № 3а, работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории Подмосковья. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажное кирпичное здание площадью около 95 кв. м построили в 1961 году, оно располагалось в центральной части села, в окружении жилой застройки. Оно пострадало в результате пожара, поэтому жильцов четырех квартир расселили. Со временем основные элементы строительных конструкций разрушились, поэтому дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Его снесли в июне 2025 года, участок уже освободили от застройки и строительного мусора, решение о дальнейшем использовании территории пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.