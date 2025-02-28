В подмосковном ЖК «1-й Донской» возведут многоуровневый паркинг

В ЖК «1-й Донской» в Ленинском округе построят многоуровневый паркинг открытого типа, рассчитанный на 500 машино-мест, с автомойкой и шиномонтажом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Заказчиком выступила ГК «ФСК», проектную документацию выполнила ГК «Ферро-Строй». Объект будет состоять из шести наземных этажей и одного подземного, его площадь составит более 13,3 тыс. кв. м.

В ведомстве напомнили, что в состав жилого комплекса входят девять домов, в проекте предусмотрены два детских сада, школа и станция скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.