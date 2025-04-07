В подмосковном ЖК «1-й Южный» появится новый детский сад

В ЖК «1-й Южный» Ленинского округа началось строительство детского сада, рассчитанного на 330 мест, проект реализует ГК ФСК под брендом «1-й ДСК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит 4,6 тыс. кв. м, оно будет состоять из трех наземных этажей. Сейчас строители осуществляют разработку грунта под устройство фундаментной плиты. Для детей обустроят игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий, медблок, столовую, на прилегающей территории — игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.