В подмосковном ЖК «1-й Шереметьевский» возведут школу

В Химках на территории ЖК «1-й Шереметьевский» продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, на объекте выполняют кладочные работы, армирование конструкций и монтаж перекрытий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Проект комплекса комфорт-класса реализует ГК ФСК. Площадь образовательного учреждения составит почти 20 тыс. кв. м, для учеников обустроят учебные классы, бассейн, спортзалы, библиотеку и актовый зал. На прилегающей территории появится футбольное поле, площадки для воркаута, баскетбола и детских игр, а также сквер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.