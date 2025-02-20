В подмосковном ЖК «Аникеевский» возведут детский сад

В Красногорске на территории ЖК «Аникеевский» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 315 мест, девелопер ГК «Гранель» проводит работы в рамках программы комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, сейчас строители выполняют внутренние отделочные работы, остекление, монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных инженерных систем.

Детский сад будет рассчитан на 13 групп. Для них обустроят групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, пищевой блок, кружковые, музыкальный и физкультурный залы и другие помещения. На прилегающей территории разместят детские и спортивные площадки.

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