В подмосковном ЖК «Аникеевский» возведут детский сад
Новый детский сад построят в ЖК «Аникеевский» в Красногорске
Фото: [ГК «Гранель»]
В Красногорске на территории ЖК «Аникеевский» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 315 мест, девелопер ГК «Гранель» проводит работы в рамках программы комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В здании будет три этажа, сейчас строители выполняют внутренние отделочные работы, остекление, монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных инженерных систем.
Детский сад будет рассчитан на 13 групп. Для них обустроят групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, пищевой блок, кружковые, музыкальный и физкультурный залы и другие помещения. На прилегающей территории разместят детские и спортивные площадки.
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