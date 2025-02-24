В подмосковном ЖК «Богдановский лес» возведут шесть новостроек и детский сад

В Ленинском округе в составе жилого комплекса «Богдановский Лес» в рамках первой очереди возводят четыре новостройки и детский сад, рассчитанный на 350 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопером выступает ГК «Самолет». Стройготовность корпуса № 10.2 достигла 40%, здесь строители занимаются каменной кладкой, фасадами, остеклением и монтажом инженерных систем. Еще три дома готовы более чем на треть.

В общей сложности на территории жилого комплекса будут размещены четыре детских сада, три школы, поликлиника для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Для жителей обустроят закрытые дворы-парки, детские площадки, паркинги и торговые объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.