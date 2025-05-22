В подмосковном ЖК «Бригантина» возведут три новостройки

В Долгопрудном продолжается строительство жилого комплекса «Бригантина», девелопер ГК «Гранель» ведет работы в рамках комплексного развития территории на нескольких объектах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе № 1 строители выполняют армирование и бетонирование вертикальных конструкций и плит перекрытия, а также каменную кладку, в корпусах № 2 и № 3 — монтаж фасадной системы, остекление и другие работы.

В ведомстве отметили, что на территории жилого комплекса уже ввели в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг, построили три дошкольных учреждения, детскую поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.