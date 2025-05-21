В подмосковном ЖК «Долина Яузы» возведут паркинг

В Мытищах в жилом комплексе «Долина Яузы» продолжается строительство многоуровневого наземного паркинга, рассчитанного на 412 машиномест, строительная готовность объекта достигла 64%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Работы проводит группа «Самолет», строители уже завершили возведение монолитного каркаса. На строительной площадке задействованы 30 человек.

Площадь семиэтажной автостоянки превысит более 13,5 тыс. кв. м, она разместится рядом с домами второй очереди строительства. В ней создадут универсальные парковочные места, расширенные места для маломобильных групп населения, на первом этаже — помещения для персонала и пост охраны. На прилегающей территории будет проведено комплексное благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.