В подмосковном ЖК «Долина Яузы» возведут три новостройки и паркинг

Группа «Самолет» продолжает строительство трех жилых домов и паркинга в составе в ЖК «Долина Яузы». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Стройготовность двух корпусов превысила 90%, в них ведут отделочные работы в квартирах и местах общего пользования. Еще один дом готов на 63%, в нем завершается устройство кровли, монтируются инженерные системы и ведется остекление. Готовность паркинга почти достигло 50%, он будет рассчитан на 412 машино-мест.

В ведомстве добавили, что в рамках программы реновации девелопер также возводит в микрорайоне № 20 новый учебный корпус действующей школы № 10 им. А. К. Астрахова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.