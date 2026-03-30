В подмосковном ЖК «Домодедово парк» поставили на кадастр новый дом

В ЖК «Домодедово парк» городского округа Домодедово поставили на кадастровый учет многоквартирный жилой дом. Работу провели представители Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только.

Площадь дома составила более 21,4 тыс. кв. м, в его состав вошли 464 квартиры различной планировки. На территории есть велосипедные дорожки, игровые площадки, спортивные площадки, гостевые парковки. В ЖК также работают три детских сада, два корпуса школы, магазины, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи, кафе, детские центры.

