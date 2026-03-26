В подмосковном ЖК «Домодедово парк» возвели новостройку

В ЖК «Домодедово парк» городского округа Домодедово построили новый дом площадью более 10,8 тыс. кв. м, ГК «Град» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 288 квартир различной планировки. На территории есть велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, пандусы и понижающие площадки для маломобильных граждан, гостевые парковки. Вблизи также работают три детских сада, два корпуса школы, магазины, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи, кафе, детские центры. В составе ЖК планируют построить поликлинику, ФОК, ТЦ, прогулочную набережную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.