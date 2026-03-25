В подмосковном ЖК «Домодедово парк» возвели новый дом

В ЖК «Домодедово парк» в городском округе Домодедово построили новый дом, ГК «Град» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки составила более 21,4 тыс. кв. м, в ее состав вошли 464 квартиры различной планировки. На территории предусмотрены велосипедные дорожки, игровые площадки, спортивные площадки. Там также оборудованы пандусы и понижающие площадки для маломобильных граждан и обустроены гостевые парковки.

Вблизи ЖК работают три детских сада, два корпуса школы, магазины, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи, кафе, детские центры. Планируется построить поликлинику, ФОК, ТЦ, прогулочную набережную.

