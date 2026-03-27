В подмосковном ЖК «Домодедово парк» возвели паркинг

На территории жилого комплекса «Домодедово парк» в городском округе Домодедово возвели многоуровневый наземный паркинг, ГК «Град» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь здания составила почти 24 тыс. кв. м, в нем семь этажей. Оно расположено вблизи корпусов 13 и 14 жилого комплекса и сможет разместить 903 автомобиля. На первом этаже есть автомойка и шиномонтаж.

На территории комплекса также есть тихие зоны отдыха, детские и спортивные площадки, работают три детских сада, два корпуса школы, магазины, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи, кафе, детские центры. Там также планируют построить поликлинику, ФОК, ТЦ, прогулочную набережную.

