В подмосковном ЖК «Егорово Парк» возведут школу и детский сад

В Люберцах в жилом комплексе «Егорово Парк» продолжается строительство трех новых домов, а также детского сада для 285 малышей и школы на 1,1 тыс. учеников, проект реализует группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Стройготовность корпусов № 3.1, 3.2 и 3.3 превысила 55%, детского сада — 48%. В дошкольном учреждении завершаются кладочные работы, идет обустройство кровли и остекление, его введут в эксплуатацию в 2026 году.

Строители также приступили к строительству большой школы — здесь ведутся земляные и монолитные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.