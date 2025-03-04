В подмосковном ЖК EVO возведут пять новостроек, школу и детский сад

В Реутове в рамках комплексного развития территорий возводят ЖК EVO, сейчас девелопер проекта DOGMA строит пять 25-этажных жилых корпусов и детский сад на 180 мест, вскоре начнутся работы по возведению школы на 750 учащихся. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В работах задействовали 20 единиц техники и около 300 специалистов. Строители одключают к инженерным городским сетям корпуса № 1 и 2, ведут монолитные работы по возведению вертикальных конструкций зданий в корпусах № 3 и 4, а также устройство фундаментных плит на площадке корпуса № 5.

В общей сложности на территории жилого комплекса возведут четыре детских сада и две школы в рамках строительства жилого квартала, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.