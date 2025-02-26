В подмосковном ЖК «Феникс» поставили на кадастр новый дом

В городском округе Дубна на территории ЖК «Феникс» поставили на кадастровый учет новый жилой дом, рассчитанный на 106 квартир. Этому способствовала работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

После постановки на кадастр у участников долевого строительства появилась возможность оформить право собственности на квартиры, записать детей в образовательные учреждения, прикрепиться к поликлинике и не только.

Площадь новостройки превышает 6 тыс. кв. м. В ней разместили квартиры различной планировки — от студий до трехкомнатных евроформата. В подъездах для маломобильных жителей и родителей с колясками создали «безбарьерную среду».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.