В подмосковном ЖК «Героев» появятся новые дома

В Балашихе продолжается строительство новых корпусов в составе жилого комплекса «Героев», Девелопер — «Главстрой Регионы» проводит работы в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе 406 строители проводят отделку квартир, в корпусе 407 — черновую и чистовую отделку, устройство внутренних инженерных систем и монтаж лифтового оборудования, в корпусе 408 идут — устройство каменной кладки внутренних и наружных стен и другие работы. Кроме того, продолжается строительство корпусов 409, 412 и 413.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.