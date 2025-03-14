В подмосковном ЖК «Героев» возведут две новостройки

В Балашихе на территории ЖК «Героев» возведут первые две новостройки в рамках шестого квартала комплекса, соответствующее разрешение выдали девелоперской компании «Главстрой Регионы». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь 25-этажного корпуса № 606 составит 61,3 тыс. кв. м, в нем обустроят более 1,4 тыс. квартир различных планировок. 23-этажный корпус № 610 площадью более 21 тыс. кв. м будет рассчитан на 506 квартир.

В ведомстве уточнили, что в шестом квартале будет семь многоквартирных домов, а также школа и два детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.