В подмосковном ЖК «Героев» возвели школу

Девелопер «Главстрой Регионы» построил школу, рассчитанную более чем на 1,3 тыс. мест, на территории ЖК «Героев» в городском округе Балашиха, она откроется к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новое четырехэтажное образовательное учреждение станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, его площадь превышает 20 тыс. кв. м. Для школьников обустроили спортивные залы, библиотеку, медиатеку, благоустроенную территорию для занятий на открытом воздухе и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.