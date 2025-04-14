В подмосковном ЖК «Горки Парк» началось заселение квартир в двух новостройках

В Ленинском округе на территории ЖК «Горки Парк» от группы «Самолет» открылось заселение квартир в двух новых корпусах, первыми ключи получат жители секции 4 в корпусе № 3.1 и секции 3 в корпусе № 3.2. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройки рассчитаны на 854 квартиры, квартиры сдаются с ремонтом и отделкой, а также меблированной кухней. В новых домах размещены студии, а также варианты классического и евро-форматов с одной — тремя спальнями. В зданиях предусмотрен подземный этаж с индивидуальными кладовыми, где можно хранить сезонные вещи и другие предметы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.