В подмосковном ЖК «Горки Парк» ввели в эксплуатацию новую школу

В Ленинском округе на территории ЖК «Горки Парк» ввели в эксплуатацию школу, рассчитанную на 1,1 тыс. мест, соответствующее разрешение выдали группе «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новый социальный объект начнет работу с начала учебного года, это позволит трудоустроить около 110 сотрудников из числа педагогического и административного персонала. В здании три этажа, его площадь составила 13,7 тыс. кв. м. Для школьников обустроили кабинеты и специализированные классы, мастерские, кружковые и помещения для групп продленного дня, зоны рекреации, актовый зал и не только. На прилегающей территории создали условия для занятий спортом, спокойного времяпрепровождения и игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.