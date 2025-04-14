В подмосковном ЖК «Ильинские луга» установили зарядные станции

В Красногорске на территории жилого квартала «Ильинские Луга» установили зарядные станции. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что ПИК совместно с Sitronics Electro завершили монтаж и подключение зарядного хаба с динамической системой распределения мощности и автоматизированным допуском к электрозарядным станциям (ЭЗС). Они будут доступны как для жильцов новостроек, так и для остальных электромобилистов.

Зарядный хаб можно найти при съезде с Новорижского шоссе по направлению в Москву, он состоит из одной быстрой и двух медленных станций с динамической балансировкой мощности. С его помощью можно одновременно заряжать шесть электромобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.