В подмосковном ЖК «Южное Видное» вскоре завершат строительство поликлиники

В Ленинском округе на территории ЖК «Южное Видное» завершается строительство новой поликлиники, работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На данный момент в поликлинике ведутся работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования, систем внутреннего водоснабжения и водоотведения, устройство слаботочных систем, сборка мебели и пусконаладка медицинского оборудования», — говорится в сообщении.

Помимо этого, строители выполняют работы по благоустройству на прилегающей территории. Медучреждение будет рассчитано на 500 взрослых и 250 детских посещений в смену. В здании будет шесть этажей, его площадь составит 9,9 тыс. кв. м. В нем разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, стоматологию, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, дневной стационар и не только. Рядом с ним обустроят парковку и прогулочную зону. Открыть поликлинику планируют летом 2025 года.

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