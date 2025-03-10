В подмосковном ЖК «Квартал Строгино» появится детский сад

В Красногорске на территории ЖК «Квартал Строгино» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 125 мест, работы проводит группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что готовность монолитного каркаса достигла 70%, вскоре строители приступят к кладке стен и возведению внутренних перегородок. Общая строительная готовность объекта составляет 24%, учреждение планируют ввести в эксплуатацию одновременно с жилым корпусом № 1, к которому оно примыкает.

Площадь детского сада составит почти 2,5 тыс. кв. м, в нем будет три этажа. Здесь обустроят пять групповых, физкультурный зал, музыкальный зал и универсальный класс для творческих занятий, медицинский кабинет и другие помещения. На прилегающей территории оборудуют пять игровых площадок с теневыми навесами.

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