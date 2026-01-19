В подмосковном ЖК «Люберецкий» построили новую поликлинику

В Люберцах в жилом квартале «Люберецкий» построили поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену, компании ПИК выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании девять этажей, его площадь составила 6,3 тыс. кв. м. Там разместили детское и взрослое отделение. Для пациентов обустроили физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, кабинеты функциональной и лучевой диагностики и другие.

На территории квартала уже возвели жилые дома, три детских сада, школу, поликлинику. На первых этажах работают магазины, кафе и полезные сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.