В подмосковном ЖК «Люберецкий» построят поликлинику на 300 посещений в смену

В городским округе Люберцы на территории жилого квартала «Люберецкий» продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 300 посещений детей и взрослых в смену, работы проводит компания «ПИК». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие завершают отделку помещений и спецпомещений, монтаж внутренних инженерных систем и слаботочных систем и не только.

В здании будет девять этажей, его площадь составит 5,5 тыс. кв. м. Для взрослых обустроят физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, для детей – консультативно-врачебное отделение, процедурный блок, кабинеты функциональной диагностики и рентгенодиагностические, а также флюорографические кабинеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.