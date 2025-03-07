В подмосковном ЖК «Люберцы» наполовину построили отделение полиции

Группа «Самолет» продолжает строительство отделения полиции с контрольно-пропускным пунктом на территории жилого комплекса «Люберцы», стройготовность объекта приблизилась к 50%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители завершили монолитные, кладочные и кровельные работы, провели остекление, вскоре они приступят к монтажу инженерных систем.

Площадь здания составит около 1,3 тыс. кв. м, в нем будут работать 64 сотрудника МУ МВД России «Люберецкое». В отделении обустроят кабинеты сотрудников, комнаты для задержаний и хранения средств защиты, зал для оперативных совещаний, помещения для получения, чистки и хранения оружия, помещение для приема пищи, зал для занятий спортом и не только. Во внутреннем дворе создадут строевой плац и парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.