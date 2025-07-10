В подмосковном ЖК «Люберцы» приступили к строительству ФОКа

В подмосковном ЖК «Люберцы» от группы «Самолет» началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью более 8 тыс. кв. м, он появится на берегу озера Черное на улице Камова. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В нем разместят залы для занятий различными видами спорта, фитобар, СПА, бассейны, торговые площади и спортивный зал, а также крытую автостоянку на 44 машиноместа и не только. На территории комплекса разместят 90 парковочных мест.

В ведомстве добавили, что на территории ЖК уже открыты шесть детских садов, две школы, инженерно-технологический лицей и поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.