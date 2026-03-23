В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» построят парковку

В составе жилого комплекса «Мытищи Парк» городского округа Мытищи на улице Силикатной построят многоуровневый паркинг, рассчитанный более чем на 400 автомобилей, который позволит разгрузить дворы в районе активной застройки. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь семиярусного здания открытого типа составит порядка 16 тыс. кв. м. Там разместят парковочные места, шиномонтаж на два поста и служебные помещения. Инспекторы ведомства контролируют ход возведения объекта, сейчас на площадке идут подготовительные работы.

Строительство ведет «Специализированный застройщик «Мытищинская строительная компания», его планируют завершить в декабре 2027 года.

Строительство ведет «Специализированный застройщик «Мытищинская строительная компания», его планируют завершить в декабре 2027 года.