В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» построят современный паркинг

В жилом комплексе «Мытищи Парк» городского округа Мытищи Группа «Самолет» проводит строительство девятиэтажного паркинга на 810 машино-мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь автостоянки составит более 24,4 тыс. кв. м. Там также разместят станцию технического обслуживания и автомойку на пять постов с зоной для приема заказов и местом для ожидания посетителей. Прилегающую территорию благоустроят, вблизи обустроят съезды и тропинки, установят уличное освещение, высадят деревья и кустарники.

